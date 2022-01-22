القوات المسلحة: ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "تبوك 5"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اُختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "تبوك 5" والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، وجرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، بدأت المرحلة الختامية بعرض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ تضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستيلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية.

وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد، ونفذت عناصر المشاة الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية.

كما نفذت القوات الخاصة لكلا البلدين الاقتحام العمودي والقبض على العناصر الإرهابية وتطهير القرية وتحرير الرهائن، كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لإعادة الحياة لطبيعتها أعقبه اصطفاف عناصر من القوات المشاركة في التدريب وعزف السلام الوطني للبلدين.

وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب.

وألقى قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

حضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.