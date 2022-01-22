الأمن: "علاقة عاطفية" وراء اختفاء طالبة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات اختفاء طالبة، عقب خروجها من درس خصوصي بمديرية أمن الدقهلية.

تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من (أحد المواطنين، وزوجته - مقيمان بدائرة المركز) بغياب كريمتهما (طالبة – 15 سنة) عن مسكنهم مُنذ يوم 20 يناير الجاري عقب خروجها لحضور "درس خصوصي" بدائرة المركز، ولم يتهما أحد بالتسبب في غيابها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتغيبة بنطاق محطة سكك حديد بني سويف أثناء استقلالها القطار القادم من محافظة قنا إلى القاهرة، وبمناقشتها أقرت بالتغيب عن منزل أسرتها بمحض إرادتها والتوجه لمحافظة قنا لمقابلة أحد الأشخاص "مرتبطة به بعلاقة عاطفية".