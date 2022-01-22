أخبار مصر

ضبط المتهم بارتكاب أفعال خادشه للحياء من شرفة مسكنه بالبحيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيسبوك" لأحد الأشخاص يقوم بإتيان أفعال خادشه للحياء بشرفة أحد العقارات بالبحيرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص من شرفة أحد العقارات وقيامه بإتيان أفعال خادشه للحياء.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر قيامه "بمعاكسة" إحدى السيدات حال تواجدها بشرفة مسكنها بعقار مقابل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا