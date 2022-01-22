ضبط المتهم بارتكاب أفعال خادشه للحياء من شرفة مسكنه بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيسبوك" لأحد الأشخاص يقوم بإتيان أفعال خادشه للحياء بشرفة أحد العقارات بالبحيرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص من شرفة أحد العقارات وقيامه بإتيان أفعال خادشه للحياء.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر قيامه "بمعاكسة" إحدى السيدات حال تواجدها بشرفة مسكنها بعقار مقابل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.