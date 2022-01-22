جنح مستأنف تؤيد حكم حبس "دجال فيصل" سنة في اتهامه بالنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور الجيزة، اليوم السبت، استئناف "أيمن أبو سريع" دجال بولاق الدكرور، وأيدت الحكم بحبسه سنة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شعبان نصر، وعضوية المستشارين كريم طارق، وتاج الدين محمد بسيوني.

كانت محكمة جنوب الجيزة، قضت بحبس دجال فيصل سنة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رصدت نصب مجموعة من الأشخاص على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة استهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الجيزة – الغربية – الشرقية – سوهاج).

أسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم في مجال الدجل والشعوذة بينهم المتهم "أيمن أبوسريع" داخل مركز كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي - هاتف محمول - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

بمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وتم إحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.