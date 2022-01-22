شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع طالب أولى ثانوى هكر التابلت لإرسال الامتحان خارج اللجنة ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022، والتي انطلقت اليوم السبت 22 يناير الجاري بمادة اللغة العربية وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة على محافظ بني سويف، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم "أثناء تواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الامتحانات" تم إبلاغها باكتشاف ملاحظين قيام أحد الطلاب بتهكير جهاز التابلت الخاص به ومحاولة استخدام الكاميرا في تصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لخارج لجنة بمدرسة آل حلمي الثانوية التابعة لإدارة تعليم إهناسيا.

وبناء عليه تم إحالة الطالب للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون، فيما تم التأكيد على أخصائيى التطوير التكنولوجي بفحص أجهزة التابلت والتأكد من عدم خروجها من المنظومة أو استعمالها في غير أغراض الامتحانات.

وكان تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021/2022، للصف الأول الثانوي، والبالغ عددهم 17ألفا و286 طالباً وطالبة في 85 مدرسة، والتي بدأت "اليوم" وتستمر حتى 3 فبراير المقبل ، فيما يؤدى غداً الأحد طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان وعددهم 17 ألف و74 طالباً، وذلك بالتزامن مع امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي وسنوات النقل للمرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب مع المحافظ، للاطمئنان على سير الامتحانات،ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعدبين الطلاب،أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأشار وكيل التعليم إلى جولته التفقدية لعدد من لجان الامتحانات ببعض المدارس، لمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي ، والتي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية،مشيراً إلى أن الهدف من تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي هو الوقوف على مستوى فهم الطالب لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة التي تستهدف قياس مخرجات التعلم العليا ،مضيفاً بأنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات بالادارات التعليمية لمتابعة انتظام سير الامتحانات لتلقي ورصد الأحداث المتعلقة بالعملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

كما شدد "عبد التواب" على منع دخول السيارات والدراجات النارية،مع التاكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين ومدير المدرسة على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان مع توقيع الموجه المقيم على محضر فتح المظاريف والتأكد من سلامة الورقة الامتحانية ، مع التنبيه على أعضاء الكنترول بضرورة مراعاة الدقة في التصحيح ومراجعة كل جزئية في السؤال مع مراعاة الدقة في مراجعة ورقة الطالب قبل رصد الدرجات حرصا على مصلحة الطلاب.

وفي نفس السياق أدى 148 ألف و 831 تلميذاً وتلميذة بالصفين الخامس والسادس الابتدائي في مادة اللغة العربية خلال 678 مدرسة على مستوى المحافظة ، بالتزامن مع استمرار امتحانات سنوات النقل للمرحلة الاعدادية حيث يؤدي 63 ألف و765طالبا وطالبة بالصف الثاني الاعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة.