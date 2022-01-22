شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: استمرار امتحانات الترم الأول والالتزام بالجدول الزمنى للثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس و أعضاء المجلس.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس استعرض في اجتماعه تقريرًا شاملًا حول سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وأوضح التقرير إجراء الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مع ارتفاع نِسب حضور الطلاب للامتحانات وفق الجداول المُحددة لهم مسبقًا.

وأوضح التقرير أن عدد مرات حضور طلاب الجامعات والمعاهد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 20 يناير 2022 بلغت نسبتها 95% من إجمالي عدد مرات أداء الامتحان، وهو ما يعكس التزام الطلاب بأداء الامتحانات في ظل تطبيق الجامعات إجراءات احترازية ووقائية مُشددة؛ لضمان أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا المُستجد، وذلك لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي قدم الشكر لمُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تتخذها الجامعات والمعاهد، موجهًا بضرورة الاستمرار في الانضباط الكامل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى إتمام الامتحانات، مع استمرار رفع حالة الاستعداد القُصوى بكافة المستشفيات الجامعية لاستمرار دورها الفاعل خلال فترة الامتحانات، وكذلك استمرار استعدادتها القُصوى في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعتمد على نظام الساعات المُعتمدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

كما وجه الوزير بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بكافة الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.

قدم د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عرضًا، حول مبادرة تنمية مهارات وجدارات المستقبل لطلاب الجامعات، والتي تستهدف تنمية مهارات: (الذكاء الاجتماعي، المهارات الرقمية، الملكية الفكرية، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر، تسويق الذات، بناء الشبكات وفرق العمل، وغيرها من المهارات العصرية).

وافق المجلس على إدراج مواد علمية حول موضوع تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، ويتم تدريسه بكافة الجامعات.

قرر المجلس فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس لتحديث السيرة الذاتية وإضافة أعضاء جُدد، للبدء في تشكيل اللجان العلمية وقوائم المُحكمين للدورة الرابعة عشر.