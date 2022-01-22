شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان الترم الأول للثانى الثانوى .. الاختبارات تنطلق غدا فى 3 مواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، حيث يؤدى الطلاب الامتحان ورقيا في جميع المواد، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثانى الثانوى، يؤدى الطلاب يوم الأحد 23 يناير امتحان العربى والتطبيقات الرياضية والجغرافيا، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان الإنجليزى، كما يمتحن الطلاب يوم الأحد 30 يناير الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق، ويوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ، كما يمتحن الطلاب يوم الخميس 3 فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ اليوم السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.