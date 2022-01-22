شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تناشد حاملى البطاقات الزرقاء ضرورة تغييرها لقرب نهاية صلاحيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة " البطاقة الزرقاء " لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزه مجاناً، و ذلك ضمن خطة التحول للشمول المالى برعاية البنك المركزى .

وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة انه يمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه الى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن و معه أصل بطاقة الرقم القومى و صوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزه دون تحمل اية أعباء مالية و كذلك يمكنهم التوجه لأى فرع من فروع البنوك العاملة فى مصر و فتح حساب جارى و افادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش .

و تابع انه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملى البطاقات الزرقاء التوجه إلى أى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف .

و أضاف عوض انه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة الى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى التى تبدأ اعتبارا من الشهر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى مارس 2022 إحدى عشر محافظة و هى " السويس - الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح – الوادى الجديد – الأقصر – أسوان " .

و عن المرحلة الثانية أوضح عوض أنها تبدأ اعتبارا من يناير 2022 و لمدة أربعة أشهر حتى نهاية إبريل 2022 و تشمل ثمان محافظات و هى " كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبيه – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا " أما القائمين بالصرف من ساكنى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجارى و حتى نهاية مايو 2022 .

وأكد رئيس الهيئة على ان البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة و لن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات .

ويهيب رئيس الهيئة بأهالينا من القائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التأمينات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد و خاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية و عدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته .