شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل مسقط للمشاركة فى اجتماعات اللجنة المشتركة مع سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ظهر اليوم السبت، إلى مسقط، وكان في استقباله بمطار مسقط الدولي، وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.

صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

ومن المقرر أن يترأس الوزير شكري الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي ستنعقد أعمالها اليوم وغدا الأحد.