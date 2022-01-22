بعد حكم طرده.. حقيقة رفض قسم شرطة إعطاء مهلة لمخرج مسرحي بالانتقال من شقته لأخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن استغاثة المواطن مراد منير – مخرج مسرحي - بأنه سيتم طرده من الشقة محل سكنه "مستأجرة" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، عقب صدور حكم لصالح مالكة العين، يقضى بفسخ عقد الإيجار واستلامها، والادعاء برفض قسم شرطة مدينة نصر منحه مهلة للانتقال لمكان آخر.

بالفحص تبين بأنه قد صدر حكم لصالح مالكة الشقة المشار إليها بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعى عليه بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمدعية "مالكة الشقة" خالية من الأشخاص والشواغل.

حيث قام المذكور باستشكال الحكم، وتم رفض الاستشكال عقب العرض على المحكمة المختصة وتم تحديد موعد التنفيذ من قبل قاضى التنفيذ.

كما تبين عدم صحة الادعاء برفض قسم الشرطة المختص منح المذكور مهلة للانتقال لمكان آخر، لعدم اختصاص الجهات الشرطية بإيقاف تنفيذ الحكم، الأمر الذي يستلزم لجوء الشاكي إلى الجهات القضائية لكون الحكم الصادر ضده نهائي.