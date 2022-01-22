الداخلية: ضبط 51 سلاح ناري و138 قضية مخدرات وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 51 قطعة سلاح ناري، 138 قضية مخدرات، وتنفيذ 50835 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 10 متهمين ، ارتكبوا 53 حادث متنوع، و138 قضية مخدرات بإجمالي 142 متهمًا، وضبط 17 متهمًا هاربًا، وضبط 15 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .