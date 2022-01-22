ضبط 12 متهمًا بحوزتهم مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة، دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 متهمًا، بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، ونجحت الحملة في تنفيذ 5155 حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.