تزامناً مع الذكرى الـ70 لأعياد الشرطة.. الداخلية تطلق المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "إستراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وانطلقت المبادرة في مديرية أمن الجيزة، مديرية أمن القليوبية، مديرية أمن المنوفية، مديرية أمن دمياط، مديرية أمن بورسعيد، مديرية أمن الشرقية، مديرية أمن السويس، مديرية أمن بنى سويف، مديرية أمن الغربية، مديرية أمن البحيرة، مديرية أمن البحر الأحمر، مديرية أمن الأقصر، مديرية أمن الإسماعيلية

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.