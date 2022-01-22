ضبط مرتكبي سرقة أكثر من 2 مليون جنيه من داخل مسكن بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، مرتكبي واقعة سرقة أكثر من 2 مليون جنيه من داخل مسكن مواطن.

تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) وله محل إقامة آخر بالقاهرة، باكتشافه عقب عودته لمسكنه بالقرية سرقة (أكثر من 2 مليون جنيه) قيمة بيعه عقار ملكه بالقاهرة، وأنه كان متواجداً بمحل إقامته بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، بحوزة أحدهما المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.