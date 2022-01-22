القوى العاملة: تدريب 37 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، تدريب 37 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة بالمحافظة، بحضور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقال علي حامد الزقم، مدير المديرية، في بيان، اليوم السبت، إن هذا التدريب يأتي انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تفعيل مهام السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة على مستوى الجمهورية للوصول إلى بيئة عمل آمنة ومن أجل تطبيق كافة اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تحافظ على العمال وأصحاب الأعمال والمقار الموجودة.

وأشار مدير المديرية إلى أن سلامة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وسلامة العاملين بها ومتلقي الخدمة يعد ركيزة أساسية لنجاح وتقييم الأداء بالمنظومة الصحية، مشددا على أهمية تفعيل دور جهاز السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت الصحية.

حضر التدريب من مديرية القوى العاملة، الكيميائي محمد كامل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والكيميائية، ونهلة عبدالفتاح، والكيميائية دعاء محمد السيد من إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية الدكتورة أميرة السبع مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.