الري: تأهيل 4 آلاف ترعة.. وإزالات موسعة بهذه المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، حيث تم الانتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع بأطوال تصل الى ٤٠١٣ كيلومترًا بمختلف المحافظات.

وأضاف عبد العاطي أنه جار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٢٥٧ كيلومترًا، وتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٧١ كيلومترًا؛ تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال حتى تاريخه إلى ١٠٩٤١ كيلومترًا، وتم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال ٤٦٦ كيلومترًا، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال ٤٣ كيلومترًا، وجار العمل في باقي الأطوال.

وأشار وزير الري إلى أنه تتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة؛ لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، منوهًا بأن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ومنظومة الري؛ مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة إلى المردود البيئي والجمالي، مشيراً إلى أنه تتم متابعة كل العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما أشار وزير الري إلى استمرار حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على ٣٤ ألف حالة تعدٍّ بمساحة نحو ٥.٢٠ مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتابع وزير الري بأنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل، وغيرها من أشكال التعديات؛ حيث تم تنفيذ (٣) قرارات إزالة لإشغالات كافيهات مخالفة على مساحة ٢٨٩ مترًا مربعًا بمدينة بنها بحضور محافظ القليوبية والقيادات الأمنية ومسؤولي تفتيش حماية النيل في بنها، وتم إزالة عدد ٧ مخالفات بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة عبارة عن عدد (١) مخالفة ردم بمساحة ١٣٦٣ مترًا مربعًا، وعدد (١) مبني مخالفة بمساحة ١٠٠ متر مربع ، وعدد (٥) أحواش مخالفة داخل المجرى المائي بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا، بتأمين قوات من مديرية أمن البحيرة، وإزالة مخالفة ردم بغرض الزراعة في المهد بناحية جزيرة الرقبة بمركز دراو بأسوان، بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة، وتم إزالة عدد (٢١) مخالفة عبارة عن أحواش وغرائز خشبية داخل المجرى المائي بمساحة ٥٠٣ أمتار مربعة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

واستطرد الوزير: تم تنفيذ عدد (٢٣) قرار إزالة ردم بمساحة ٨٨٥٠ مترًا مربعًا، بناحية قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسؤولي مجلس مدينة ساحل سليم وباستخدام معدات الوزارة ومجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة، وتم تنفيذ عدد (١٤) قرار إزالة لتعديات متنوعة من أسوار وغرف مباني بمساحة ١٦٦٠ مترًا مربعًا بمركز زفتى بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطة مركز زفتى، وتم إزالة عدد (٢٢) مخالفة بمركز بسيون بمحافظة الغربية عبارة عن (١١) مخالفة ردم بمساحة ٣٣٧ مترًا مربعًا وعدد (١١) مخالفة عشش وأحواش وخزان بمساحة ٢٢٨ مترًا مربعًا.

وقال عبد العاطي: في محافظة سوهاج تم تنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٠٣٠ مترًا مربعًا بناحية الشورانية وإقصاص بمركز المراغة، بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة، وتم تنفيذ عدد (١٤) قرار إزالة عبارة عن عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ٦٥٠ مترًا مربعًا وعدد (١١) قرار إزالة مباني مخالفة بمساحة ١٣٩٨ مترًا مربعًا بناحية مزاتا شرق وأولاد سالم والبلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بتأمين قوات الشرطة بوجود مسؤولي مجلس مدينة مركز دار السلام وبمعدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة دار السلام وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة.

وتابع الوزير: تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (٦) مبانٍ مخالفة بالطوب الأبيض بمساحة ٥٠٦ أمتار مربعة بمعرفة المخالفين بمركز منوف بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتنفيذ عدد (٢٢) قرار إزالة لتعديات عبارة حظائر وأسوار بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع بناحية رأس الخليج وشربين وبساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطة شربين، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٦٧٥ مترًا مربعًا بناحية ساحل بني مزار بمحافظة المنيا، وعدد (٢) سور مبانٍ بالبلوك بناحية الجندية على مساحة ٢٧٠ مترًا مربعًا بمركز بني مزار، بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.​