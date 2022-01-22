رمضان 2022.. البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رجب فلكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر رجب لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال القاضي لمصراوي، إن هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادي الآخرة لعام 1443 هجريا الموافق 2022/2/1 (يوم الرؤية).

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه من المتوقع أن تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجرية فلكيا يوم الأربعاء 2022/2/2.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أعلن أن هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

ومن المتوقع، أن تكون غرة الشهر الكريم لعام 1443 هجرية، فلكيا يوم السبت 2 أبريل عام 2022.