طائرة الأحلام.. وزير الطيران يقود أول رحلة صديقة للبيئة إلى باريس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أول رحلة تجريبية في قارة أفريقيا، تسيرها شركة مصر للطيران بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة".

وقاد الطائرة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكبا.

وأقلعت الطائرة، بحسب ييان، في رحلتها رقم "799 MS" من طراز بوينج 787-9 "دريملاينر المعروفة بإسم "طائرة الأحلام"، كأول رحلة تسيرها الشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة، والأولى بين شركات الطيران الأفريقية.

وتأتي هذه الرحلة تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدني المصري والذي يوافق 26 يناير من كل عام.

وصرح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بأن استراتيجية الوزارة في مجال البيئة تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف البيئة اهتماما كبيرا وجهود الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030.

وأضاف الطيار محمد منار أن نجاح هذه الرحلة بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" سيكون بداية لتعميمها مستقبلا بما يتواكب مع خطة وزارة الطيران لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث.

ومن جانبه أعرب الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والذي سيقود الطائرة في رحلة العودة من باريس، عن سعادته بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" لتكون مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تسير هذه الرحلة.

وأشار إلى أنه من المخطط مستقبلا أن تكون جميع رحلات الشركة صديقة للبيئة مما يؤكد ريادة الشركة في صناعة النقل الجوي كونها أول شركة طيران أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط وسابع شركة على مستوى العالم، وتحتفل الشركة هذا العام بمرور ٩٠ عاما على إنشائها.

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام ٢٠٢٢ بداية لانطلاق العديد من "مبادرات التنمية المستدامة" وتم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلى أوروبا بمنتجات وخدمات "صديقة للبيئة" بحلول عام 2025، ويتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا.

وتهدف خطة الشركة إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية "أحادية الاستعمال" على متن رحلاتها بنسبة 90%، وحددت الشركة 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك (أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستخدمت مكانها منتجات صديقة للبيئة.