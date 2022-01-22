شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على الوجه البحرى وشمال سيناء غدا قد تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث كشف المركز تعرض مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-3 مم اليوم السبت.

كما توقع المركز غدا الأحد 23 يناير 2022، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 15 مم، وتتعرض محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم، وقد تصل إلى القاهرة، أما يوم الاثنين 24 يناير 2022 فتتعرض مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم، وقد تصل للقاهرة.