شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على الوجه البحرى وشمال سيناء غدا قد تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
كما توقع المركز غدا الأحد 23 يناير 2022، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 15 مم، وتتعرض محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم، وقد تصل إلى القاهرة، أما يوم الاثنين 24 يناير 2022 فتتعرض مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم، وقد تصل للقاهرة.
وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بأجواء شديدة البرودة علي كافة الأنحاء، حيث يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.
وتابعت: يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح علي السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.