شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع قادم بسبب مرتفع جوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بأجواء شديدة البرودة علي كافة الأنحاء، حيث يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.

وتابعت: يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح علي السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.

ويشهد اليوم السبت، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر .