شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ونشهد موجات باردة فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بسانت كاترين لـ"تحت الصفر".



وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض طوال الأسبوع الحالي حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شديدة البرودة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة في بعض مناطق شمال الصعيد وصلت إلى 3 درجات مئوية، مضيفة: "الطقس خلال ساعات الليلة سيشهد انخفاض درجات الحرارة، مع نسبة نشاط للرياح، على بعض المناطق في السواحل الجنوبية الغريبة وشمال سيناء، وفرص أمطار اليوم على بعض المناطق للسواحل الشمالية للبلاد، وغدًا بعض التقلبات والتغيرات الجوية، واستمرار انخفاض درجات الحرارة لآخر الأسبوع، ونتوقع غدًا فرص للأمطار في القاهرة الكبرى".

وفي ردها على سؤال "هل هذا أصعب شتاء في تاريخ مصر؟"، قالت: "حتى الآن هذا الشتاء ليس الأصعب، مرت مصر بفترات أصعب من ذلك الشتاء، ونتوقع بنهاية الأسبوع انخفاض الحرارة، ومع بداية شهر فبراير ستنكسر موجة البرد، ولكن من الوارد موجات باردة".