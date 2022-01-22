شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ أكثر من 48 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد المشروعات التي تم تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة خلال 2021، مشيراً إلى أن مدينة القاهرة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الإسكان بالمدينة، تم وجارٍ تنفيذ 8760 وحدة سكنية بإجمالي 365 عمارة بمشروع "JANNA" بالإضافة إلى منطقة خدمات، و 17304 وحدات سكنية، 721 عمارة بمشروع سكن مصر، بالإضافة إلى مناطق للخدمات، و 13296 وحدة سكنية بإجمالي 554 عمارة بالمرحلة الأولى و9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، مشيراً إلى أن متوسط نسبة الإنجاز للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة بلغ 85%، بجانب تسليم أكثر من 14500 وحدة سكنية لحاجزيها في كافة المشروعات.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالمدينة بإجمالي 222 عمارة تضم 5328 وحدة سكنية بمساحات 90 و 120 متر مربع بحجم استثمارات حوالي ملياري جنيه كمحور إسكان جديد، يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

أضاف "غنيم"، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مشروعات المرافق بالمدينة، شملت تنفيذ 16 بيارة شحن جوفي بعدد من الطرق والمحاور بالمدينة كحل عاجل غير تقليدي لاستيعاب الكميات المتزايدة من مياه الأمطار، وجارٍ تنفيذ خطوط الانحدار بالامتداد الشرقي والتجمع الأول كحل آجل لتطوير منظومة الصرف الصحي، وسترتبط بخط الصرف الصحي المجمع بطول 25 كم بطريق السويس، ويهدف المشروع إلى نقل مياه الصرف الصحي بالتجمع الأول، بالامتداد الشرقي إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، كحل دائم لمشكلة الصرف الصحي بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق لاستيعاب تجمعات مياه الأمطار، واستكمال عدَّايات الطريق الدائري الأوسطي، واستبدال خط التغذية قطر1400مم من محطة 3 إلى محطة 4، واستكمال تنفيذ مرافق مشروعات سكن مصر، و JANNA ، ودار مصر 2، وخط الطرد قطر 1200مم من محطة جنوب الأكاديمية إلى محطة مركز المدينة، وتنفيذ خط الطرد قطر1500مم من محطة صرف امتداد المستثمرين وحتى محطة بالمدينة، واستكمال تنفيذ مرافق قطع أراضى بيت الوطن والأكثر تميزاً بالامتداد الشرقي، وقطع أراضي بالتجمع الثالث، وجارٍ تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي الرئيسية، وخط الانحدار المجمع لبيت الوطن بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أن أعمال التشغيل والصيانة شملت: رفع كفاءة الخطوط وعمل ازدواجية لبعض خطوط الطرد، وعمل إصلاحات دورية وصيانة وحدات توليد الكهرباء لجميع الروافع ورفع كفاءتها، وصيانة شاملة لمصادر تغذية الكهرباء لجميع الروافع، ومراجعة واستكمال تغطية المطابق على مستوى المدينة.

وقال: شملت أعمال محطات وروافع الصرف، إعادة التأهيل ورفع كفاءة بعض روافع الصرف الصحي ومنها: توريد وتركيب طلمبات ومولدات جديدة إضافية لمحطتى رفع مركز المدينة وجنوب المستثمرين، وإضافة طلمبتين ومولد كهربائي ولوحات كهربائية لمحطة الشويفات الرئيسية لمواجهة السيول والأمطار، وجارٍ تأهيل بعض الطلمبات وإضافة طلمبات ومولدات جديدة لمحطة امتداد المستثمرين، وتنفيذ ازدواج خط الطرد قطر 1200مم لمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية، بجانب تأهيل طلمبتين وإضافة مولد كهربائي جديد للمحطة، وجارٍ تأهيل المكونات الكهروميكانيكة لمحطات رفع جنوب المستثمرين والياسمين والبنفسج تحت الإشراف المباشر للجهاز.

وأضاف: شملت أعمال الصيانة والإصلاحات بمحطات وروافع الصرف الصحي، جميع الطلمبات والمولدات الكهربائية والكباشات العاطلة بالمحطات، وعمل حمايات لبعض المحطات التي ينخفض منسوبها عن الشارع خلال فترات الأمطار والسيول ومنها: محطة الشويفات الفرعية – محطة الحى الرابع – محطة الصناعية، بجانب تقييم الأداء للشركات القائمة بأعمال التشغيل والصيانة للروافع.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن قطاع مياه الشرب، شمل: طرح إضافة طلمبات مياه جديدة لكل من رافعي المياه ( 4& 5)، ووصلات السحب لخزانات المياه بالمحطات وتطهير وتعقيم الخزانات بالروافع، وأعمال التأهيل ورفع الكفاءة للخزانات العلوية بالمدينة، وتوريد قطع غيار ومهمات بعض روافع مياه الشرب.

وحول إنجازات مشروعات الكهرباء قال: شملت تنفيذ شبكة وتحميل المنطقة الصناعية وإطلاق التيار بمحطة محولات المنطقة الصناعية، وإطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات إسكان الجمعيات وتوصيل التيار الكهربائي لكمباوند إعمار وكمباوند درة الكرز، وموزع توسعة الجمعيات 2، وتحميل منطقة الجامعات والمعاهد من المحطة، وإطلاق التيار بمحطة محولات النرجس لتخفيف الأحمال وتغذية محطات الصرف الرئيسية بالمدينة مباشرة، وتغذية موزعات التوسعة (1 – 3 - 4)، وإطلاق التيار فى موزع توسعة 2 ببيت الوطن بالحى الثامن، وإنارة الطرق وتركيب العدادات، وإطلاق التيار فى موزعات أرض الجمعيات بالامتداد وكذا بعض الكمباوندات، وتوصيل كابلات من محطة محولات النرجس إلى محطة صرف مركز المدينة، وكذا محطة جنوب الأكاديمية لتأمين محطات الصرف لا سيَّما في فصل الشتاء.

ونوه رئيس الجهاز عن أن أعمال الصيانة بالكهرباء، شملت إحلال وتجديد 5 آلاف كشاف صوديوم بكشاف ليد جديد، وتوريد 3500 كشاف ليد جديد ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق المدينة، وتأهيل وإعادة استخدام 1000 عامود إنارة في أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق المدينة، وإزالة المعوقات المتعارضة مع مسار مونوريل ( مدينة نصر – العاصمة الإدارية الجديدة )، والإشراف على رفع كفاءة شبكات الإنارة بالمدينة عن طريق أعمال التشغيل والصيانة والحراسة بـعدد 22 مشروعا، ومتابعة أعمال الإنارة ضمن تطوير وتجميل ميادين المدينة.

وحول أعمال الطرق، قال غنيم: تم وجارٍ تنفيذ الطبقة السطحية ورفع كفاءة الطرق بالمحليات (1 , 2 , 3 , 4 ) بإسكان الشباب الـ 70 م2، وإسكان المستقبل 2 , 3، وإسكان النقابات والإسكان الاجتماعي، ورفع كفاءة المحاور الطولية والعرضية لمحور طلعت حرب بطول 5.5 كم، ومحور سعد زغلول بطول 7.5 كم، وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق القاهرة / العين السخنة القديم بطول 11.50 كم، وتطوير محور الجزيرة من التسعين الجنوبى حتى طريق القطامية - العين السخنة القديم ووصلة امتداد محور محمد نجيب المتعامدة مع محور الجزيرة بطول 9.50 كم، وأعمال الطرق بسكن مصر للمواقع (6- 7- 9) أرض المعارض 2، وموقع 5 عمارات جنوب الجامعة الألمانية بطول 7 كم.

وذكر كما تم تطوير محور يوسف السباعي والطرق الرابطة منه لطريق السويس بالتجمع الأول بطول 13 كم، وتطوير محور نجيب محفوظ بالتجمع الأول بطول 1.8 كم، وتطوير محور مصطفى كامل بالتجمع الأول بطول 5.5 كم، وتطوير محور السادات من الدائري حتى التسعين الشمالي، بطول 12 كم، وتنفيذ طبقة أسفلت حى الياسمين، واستكمال ورفع كفاءة وتطوير الطرق بمنطقة المستثمرين الشمالية بطول 55 كم، وتطوير محور طه حسين بالتجمع الأول، وأعمال الأسفلت بالمجاورات من ( 2 : 10) بإسكان الشباب الشمالي والجنوبي، وطبقة أسفلت سطحية البنفسج المجاورات من (7 : 12)، بالتجمع الأول.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه بالنسبة لمشروع الخدمات، جارٍ إنشاء مدرسة النيل بمنطقة الياسمين بالتجمع الأول، ومدرسة النيل الدولية بمنطقة الأندلس، ومركز طبي بمنطقة الهناجر، وجارٍ استلام الموقع لإنشاء مركز طبي بمنطقة غرب الجامعات، ومركز طبي بمنطقة المعارض بالتجمع الثالث، وتنفيذ المقر الإداري الجديد للجهاز، ومول تجاري بمنطقة مركز خدمات التجمع الخامس، وطرح تنفيذ حضانة بمنطقة الهناجر بالتجمع الثالث، وحضانة بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الثالث، وحضانة بمنطقة غرب الجامعات بالتجمع الثالث، وجارٍ تطوير مركز شباب التجمع الخامس، وطرح تطوير مركز شباب القطامية بالتجمع الثالث، وتطوير نقطة إسعاف التجمع الخامس، ونقطة إسعاف التجمع الأول، ونقطة إسعاف التجمع الثالث.

وتابع وطرح إنشاء نقطة إسعاف بمنطقة اللوتس فى التجمع الخامس، ونقطة إسعاف التجمع الأول، ونقطة إسعاف المنطقة الصناعية، وطرح أعمال رفع كفاءة 25 وحدة بالهناجر بالتجمع الثالث، ورفع كفاءة مبنى قسم الشرطة بالتجمع الثالث، وإنشاء سوق تجارية بمنطقة جاردنييا بالتجمع الثالث، ورفع كفاءة أرصفة وغرف تفتيش عمارات الحى الرابع، وترميم عمارات إسكان الشباب بالتجمع الثالث، وطرح ترميم سور المقابر بالتجمع الثالث.