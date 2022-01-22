شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى العام يبدأون امتحان اللغة العربية فى المدارس ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة اللغة العربية فى أول يوم بامتحان الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى المدارس بلجان مؤمنة، ونبهت المدارس على الطلاب بسحب "شريحة الداتا" من التابلت بعد تنزيل الكتاب الرقمى من موقع الوزارة وينك المعرفة المصرى، حرصا على عدم نشر اى أجزاء من الامتحان على صفحات الفيس بوك، كما وزعت المدارس أوراق بها المفاهيم والقوانين الأساسية فى مادة اللغة العربية مع كراسة الأسئلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تصميم الأسئلة بحيث يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، مؤكدة أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى وليس امتحان قوى على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ اليوم السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.