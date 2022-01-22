شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الأول الثانوى على اللجان لأداء امتحان اللغة العربية ورقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدارس الثانوى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوى العام، لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة العربية ورقيا، وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، حيث نبهت المدارس على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة أثناء دخول المدرسة وحتى الخروج منها، فيما تابع سيد حمدان مدير إدارة العجوزة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، دخول الطلاب واستعدادات المدارس للامتحانات موجها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتصدى لأى محاولات غش مع تذليل اى عقبات تواجه الطلاب أثناء سير وأداء الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ اليوم السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.