شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام ورقيًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت 22 يناير، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى العام، حيث يؤدى طلاب أولى ثانوى اليوم امتحان اللغة العربية ورقيًا، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

فيما يؤدى الطلاب يوم الاثنين 24 يناير امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء، والسبت 29 يناير امتحان اللغة الإنجليزية، والاثنين 31 يناير امتحان الفيزياء والفلسفة، والأربعاء 2 فبراير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.

وكثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس ولجان الامتحانات، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما شددت الوزارة على المدارس بضرورة الالتزام بمواصفات أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول الثانوى العام.

وجرى وضع مواصفات الورقة الامتحانية، من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، لتناسب التقييم الجديد بحيث تخدم الأسئلة وتقييم مستوى الفهم ونوانج التعلم الحقيقية، حيث تناسب الأسئلة ضوابط الامتحانات والتقييم الجديد مع مراعاة الصياغة الدقيقة أثناء وضع الامتحان بحيث لا يتضمن اى أخطاء لغوية أو فنية.