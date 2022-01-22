نقيب الفلاحين: هذا المحصول هو الأكثر تأثرًا ببرودة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن برودة الجو هذه الأيام تفيد بعض المحاصيل وتضر البعض الآخر، مشيرًا إلى أن أشجار المانجو هي الأكثر تضررًا من شدة البرودة.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة، أن انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام يضر أشجار المانجو والقشطة والموز وبعض الخضروات كالطماطم، بينما يساهم في خفض نمو البرسيم.

وتابع أبوصدام، أن البرودة التي لا تصل لحد الصقيع مفيدة جدًا للأقماح في عمرها الحالي كما تحتاج إليها أشجار الزيتون لتساعدها في خروج البراعم الخضرية، وتساهم في خروج الأزهار كما تعد البرودة مفيدة لمعظم النباتات الشتوية كالبصل والثوم والكرات والخس.

وأشار أبوصدام، إلى أن الصقيع قد يؤدي حسب عمر النباتات ونوعها والتربة إلى أضرار عديدة مثل وقوع الأزهار وإصفرار الأوراق وفساد الثمار وتأخر نضجها أحيانًا وموت براعم الغصون وانتشار الأمراض الفطرية.