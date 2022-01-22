حدث ليلاً| طبيب يقتل ابنه ويذبح زوجته بسوهاج.. والأرصاد تكشف حالة الطقس آخر أيام يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

29 وفاة و1533 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجمعة، خروج 1800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 341059 حتى اليوم.

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الداخلية تكشف كواليس فيديو "أنا مخطوف" الذي أشعل السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الجمعة، ملابسات مقطع متداول تحت عنوان "شخص يستغيث.. أنا مخطوف".

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مفتي الجمهورية: تأثم المرأة إذا طلبت الطلاق دون مبرر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أى مشكلة أو حدوث عقبة، بل ينبغى عليهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهى ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة فى تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر.

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الصحة: بدء تقليل الأعداد بالمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن السلطات المصرية تقوم بتحديث الاشتراطات الخاصة بدخول المسافرين للأراضي المصرية بناء على المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان العلمية والبحثية في مصر.

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توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار وهيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية

وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكيم هيون-مو رئيس هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الآثار والمتاحف، وذلك بقصر الأمير محمد علي بالمنيل.

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غطاء ثلجي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام المتبقية من يناير

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في النصف الثاني من شهر يناير الجاري.

وكشفت الهيئة وصول تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوبًا من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، ما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا.

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بدافع الانتقام.. طبيب يقتل ابنه ويذبح زوجته وعامل بسوهاج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، مساء الجمعة، الدافع وراء اقتحام طبيب معمل تحاليل بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض تمتلكه زوجته، والاعتداء عليها بسلاح أبيض "سكين"، ما نتج عنه إصابتها بجرح قطعي بالرقبة، ومقتل طفلهما بطعنات، وإصابة عامل خدمات بالمعمل بجرح ذبحي.

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الصحة: التطعيم أحد طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم

نشرت وزارة الصحة السكان، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا توعيويًا حول طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم، بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان عنق الرحم.

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إحباط تهريب كمية من "الآيس" داخل حذاء حريمي في المطار

أحبطت جمارك الطرود البريدية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية من مسحوق الأيس المخدر، داخل حذاء حريمي قبل شحنها إلى السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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دول بالاتحاد الأوروبي تطالب بدعم مالي لحماية حدودها

وقعت 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إعلانا مشتركا يدعو التكتل إلى تقديم "دعم مالي كاف" لمساعدتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

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دراسة تحسم الجدل حول تأثير لقاحات كورونا على الخصوبة والإنجاب

ذكرت دراسة جديدة أن تلقي لقاح (كوفيد-19) لا يؤثر على فرص إنجاب طفل للذكور أو الإناث، ما يؤدي إلى إنهاء الخرافات المنتشرة في جميع أنحاء الوباء بأن اللقاحات يمكن أن تؤثر على خصوبة الشخص.

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رئيس الوزراء الكندي يعد بوقف تهريب البشر عبر الحدود الأمريكية

وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة؛ لوقف تهريب البشر عبر الحدود الأمريكية بعد وفاة أسرة مكونة من أربعة أفراد في مأساة هزت المجتمع الكندي.

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تجمد الحمير ووفاة طفل.. عواصف ثلجية تضرب دولا عربية وأوروبية (صور وفيديو)

ضربت عواصف ثلجية عددا من الدول العربية والأوروبية، ما أدى إلى إصابات وضحايا في بعض البلدان.

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