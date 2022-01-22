شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: صرف أدوية علاج فيروس سى لطلاب المراحل الإعدادية بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن صرف أدوية العلاج من فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية يجرى بالمجان، وأضافت أن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأكدت إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.
وأشار إلى التدريب المستمر للأطباء ضمن المبادرة بلجان الكبد بالمحافظات على بروتوكولات العلاج، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للطلاب المصابين بفيروس "سي".
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت فحص مليون و93 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.