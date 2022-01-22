شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه المدارس بالتأكد من عدم تهكير التابلت بامتحانات الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية ضوابط عقد امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه الاختبارات تعقد ورقيا فى المدارس، وعدم وجود شبكة في التابلت عدا الشبكة الخاصة بالمدرسة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود شريحة على جهاز التابلت الخاص بالطالب.

وشددت المديريات التعليمية، على أن التابلت محمل عليه كتب الوزارة ولا توجد أي كتب خارجية، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي شبكة أخرى مسجلة على التابلت غير الخاصة بالمدرسة يصبح التابلت مهكرا، وإذا كانت الكاميرا تعمل يصبح التابلت مهكرا أيضا.

كما وجهت المديريات بضرورة فحص التابلت، حيث يكون فحصه مسئولية الملاحظ بعد تدريبه من خلال مسئول الشبكات ومسئول التابلت بالمدرسة على كيفية فحص التابلت، ويستدعى للجنة مسئول الشبكات أو مسئول التابلت بالمدرسة في الحالات الصعبة فقط، وفى حالة ضبط أجهزة تابلت مهكرة من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا يسحب التابلت دون محضر، وفي حالة إذا تم كشفها بعد العاشرة صباحا يحرر محضر وتصبح المسئولية على الملاحظ وليس مسئول الشبكات ومسئول التابلت بالمدرسة.

وتنطلق اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية وتستمر الامتحانات حتى 2 فبراير المقبل.