شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام القادمة: برد قارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مفتى الجمهورية: تأثم المرأة إذا طلبت الطلاق دون مبرر