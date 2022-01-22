شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام القادمة: برد قارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مفتى الجمهورية: تأثم المرأة إذا طلبت الطلاق دون مبرر
برد قارس.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. إنفوجراف
نقل 19 مصابا بحادث تصادم سيارتين فى طريق أسيوط الغربى إلى المستشفيات
متوفر لـ5 فئات.. الصحة تناشد المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا
الصحة تعلن رابطا جديدا لحل مشاكل عدم وصول رسائل لقاح كورونا للمواطنين
الأبنية التعليمية تقرر تخفيض عدد العاملين بها 20% بداية من الأحد
الصحة: القافلة الطبية بالمعصرة تقدم الخدمة العلاجية لـ5 آلاف مواطن خلال يومين
تعرف على خطوط النقل العام لمعرض الكتاب وسعر التذكرة
"مصر للطيران" للصيانة تنجح فى تجديد اعتماد "الأيزو" للبيئة والسلامة
الصحة: 300 ألف سيدة تتوفى بسبب سرطان عنق الرحم سنويا
"حق الوطن والتضحية فى سبيله".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
الزراعة: الدولة لديها خطة طموحة للتوسع فى زراعة وتصنيع الأقطان
الأوقاف تعلن بدء إعادة تأهيل مسجد علم الدين الرباط بأسيوط غدا.. صور
القومية للأنفاق تستعد لاستقبال 23 دفعة من القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث
التعليم العالى: جامعة المنصورة الجديدة قصة نجاح جامعة ذكية بتكلفة 8 مليارات جنيه
البيئة: إطلاق مبادرات حول التغيرات المناخية خلال مؤتمر الـ COP27
استمرار صرف معاشات يناير من ماكينات الصرف الآلى