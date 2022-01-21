شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. عزاء والد محمد زيدان بمسجد الشرطة فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق، إقامة عزاء آخر في وفاة والده عبد الله زيدان الذي توفى بالأمس إثر أزمة صحية، وذلك يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة في التجمع بالقاهرة.

وتلقى محمد زيدان، مساء اليوم، عزاء والده في سرادق العزاء المقام أسفل منزل الأسرة بشارع البازار في حي الشرق بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في الوقت الذي ووزع أفراد أسرته مصاحف وسبح وسجاد صلاة على الحضور لتقديم واجب العزاء.

وظهرت علامات التأثر والحزن الشديد على وجه نجم منتخب مصر الأسبق، محمد زيدان، وأفراد أسرته، وأخوته.

وتقدم محافظ بورسعيد المئات من أهالي بورسعيد المشاركين في تشييع جنازة والد محمد زيدان، اليوم عقب صلاة الجمعة، من مسجد الكبير المتعال في حي الزهور حتى مقابر الأسرة المقابلة للمسجد.