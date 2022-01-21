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شكرا لقرائتكم خبر عن برد قارس.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن جميع الأنحاء شهدت الأيام الماضية أجواء شديدة البرودة؛ وذلك يرجع إلى سيطرة مرتفع جوي علي جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا وتستمر هذه الأجواء علي المنطقة لمدة أسبوع قادم.
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