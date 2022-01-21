برد قارس.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن جميع الأنحاء شهدت الأيام الماضية أجواء شديدة البرودة؛ وذلك يرجع إلى سيطرة مرتفع جوي علي جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا وتستمر هذه الأجواء علي المنطقة لمدة أسبوع قادم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012