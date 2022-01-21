الداخلية تكشف كواليس فيديو "أنا مخطوف" الذي أشعل السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الجمعة، ملابسات مقطع متداول تحت عنوان "شخص يستغيث.. أنا مخطوف".

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله فردا أمن "مباحث" يحاولان اصطحاب أحد الأشخاص للقسم بدعوى أنه مطلوب قضائياً، وتصوير إحدى السيدات مستقلة سيارة عملية القبض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشحاص مقيم بالفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية " تبديد ") كما تبين أنه الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارى عرضه على النيابة العامة.