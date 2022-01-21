مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين في تصادم سيارتين بدهشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 أخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بسيارة ملاكي أعلى طريق أسيوط الغربى، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة أعلى الطريق بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

تبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قبل بوابة الرسوم بدهشور بعد اصطدامها بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 أخرون.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، مع الدفع بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.