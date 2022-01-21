"حماية وطن".. 12 دقيقة "أكشن" في محاكاة حقيقة للإيقاع بعناصر الشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

12 دقيقة مصورة أعدتها وزارة الداخلية عبر قطاع الإعلام والعلاقات العامة كمحاكاة حقيقية لمأمورية رفيعة المستوى دارت أحداثها عام 2020 ترصد كواليس الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصصوا في ترويج والاتجار في الأأسلحة النارية غير المرخصة.



الفيلم التسجيلي يتزامن مع احتفاء وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70 الموافق 25 يناير من كل عام؛ تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في ملحمة الإسماعلية عام 1925، والتي تعد من المعارك العظيمة التي خاضها رجال الشرطة وأثبتوا بسالتهم، وضحوا بأرواحهم فداء للوطن.



أمس الخميس، توجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري في عابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.