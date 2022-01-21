غطاء ثلجي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأيام المتبقية من يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في النصف الثاني من شهر يناير الجاري.

وكشفت الهيئة وصول تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوبًا من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، ما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا.

ونشرت صفحة الأرصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضيحية حصل عليها أحد أقمار كوبرنيكوس في 20 يناير الجاري تٌظهر الغطاء الثلجي في تركيا ولبنان وسوريا.

وحذرت الأرصاد من استمرار تعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة، مطالبة المواطنين بعدم التخلي عن ارتداء الملابس الشتوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غدا السبت، طقسًا باردًا غائمًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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