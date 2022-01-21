محافظ الجيزة يوجّه بتوفير ساحات انتظار سيارات في الدقي والعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الجمعة، سير العمل بمشروعات التطوير بنطاق الدقي والعجوزة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الرقابة على أعمال البناء وعدم السماح بوجود مخالفات بنائية وعدم التعدي على خطوط التنظيم والتعامل الفوري مع أية حالات مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة ،خلال الجولة، بالتوسع في توفير ساحات انتظار السيارات والمواقف الحضارية ومنع حالات الانتظار العشوائي للسيارات أعلى الأرصفة والجزر الوسطى ومنع المواقف العشوائية لسيارات "السرفيس" وتوفير أماكن بديلة لعدم التأثير على حالة المرور ومنع التكدسات.

كما وجه المحافظ بضرورة مراعاة ارتفاعات الأرصفة وسرعة الانتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات ومنع تراكم ناتج الأعمال وتغطية كابلات الكهرباء وتهذيب الأشجار والنباتات بالجزر الوسطى والحدائق الخاصة بالميادين، بالإضافة إلى إزالة الإعلانات غير المرخصة والعبارات الدعائية من على أعمدة الكباري وجدران المنشآت وإزالة الحواجز والأوتاد الحديدية المستخدمة في حجز أماكن انتظار المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وياسر سامي رئيس حي العجوزة.