إحباط تهريب كمية من "الآيس" داخل حذاء حريمي في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية من مسحوق الأيس المخدر، داخل حذاء حريمي قبل شحنها إلى السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الصادرة بجمرك طرود البريد السريع، وأثناء قيام أيمن علي رئيس الوردية بمعاينة طرد بريدي مصدر إلى السعودية، بوزن كيلو و700 جرام داخل مظروف بريدي بلاستيك، بفتحه تبين أن بداخله 4 قطع ملابس وحذاء حريمي، بفحص الحذاء تلاحظ وجود تجويف بكعب كل فردة داخلها كيس شفاف اللون به قطع وفتيفتات بيضاء اللون وزنها 20 جرامًا بوزن إجمالي 40 جرامًا، يشتبه أن تكون لمخدر الآيس.

وبعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة أكدت الاشتباه وأن المضبوطات هي لمخدر الآيس.

وقررت هالة محمود عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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