مصر للطيران للصيانة: نجاح تجديد اعتماد "الأيزو" للبيئة والسلامة والصحة المهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تجديد اعتماد "الأيزو" 2015/ 14001 في نظام إدارة البيئة، وكذلك اعتماد"الأيزو" 2018 / 45001 للسلامة والصحة المهنية، بعد اجتياز تفتيش "شركة إنترتك الدولية - مصر"، والتي تعد جهة الاعتماد والمراجعة المعتمدة دوليًا، ويأتي تجديد هذه الاعتمادات في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بضرورة التزام كافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة بالمعايير العالمية، والحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية، بما يضمن السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين.

وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معايير نظم إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، وتقييم فعالية النظام من أجل تطوير الأداء العام، وتحقيق الأهداف المرجوة واستمرار التنمية المستدامة، وأشاد بجهود جميع العاملين بالشركة وبإدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، لجهودهم في توفير بيئة العمل المناسبة.

وأضاف يحيي أن فريق العمل بالشركة التي قامت بالتفتيش، أبدى إعجابه بما وصلت إليه مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

يذكر أنه في عام 2018 تم منح الاعتماد لشركة مصر للطيران للصيانة للمرة الأولى، وتبع ذلك ثلاثة تفتيشات في أعوام 2019 و2020 و2021 واجتازتهم الشركة بنجاح.

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