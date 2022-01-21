شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 19 مصابا بحادث تصادم سيارتين فى طريق أسيوط الغربى إلى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي أعلى طريق أسيوط الغربى قبل بوابة الرسوم دهشور، لـ 19 شخصا و 3 متوفين ونقلتهم سيارات الاسعاف الى المستشفيات القريبة منها و يقوم رجال المرور بعمليات رفع لحطام الحادث من المكان.

كانت غرفة عمليات للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربى قبل بوابة الرسوم دهشور، بعد اصطدامه بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.