شكرا لقرائتكم خبر عن متوفر لـ5 فئات.. الصحة تناشد المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس كورونا متوفر لكل الفئات العمرية وحتى الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما، وتابعت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر لـ5 فئات هم :

1-الأطفال في المدارس من عمر 12 إلى 18 عاما

2- طلاب الجامعات والعاملين بهيئة التدريس

3- الاشخاص فوق سن 18 عاما

4-كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

5- العاملون فى القطاع الطبي

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



