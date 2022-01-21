شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ: حددنا حجم العجز فى المعلمين .. والتقديم بالمسابقة سيكون أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة.. مشيدا بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبلاتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن التقديم في مسابقة المعلمين اون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وبشأن موعد إعلان التقدم للمسابقة، قال الشيخ سيتم الإعلان بمجرد الانتهاء من الاجراءات التحضيرية للمسابقة.