الداخلية تضبط 88 قضية تسول في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها فى مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول والأعمال الإجرامية.
وأسفرت جهودها خلال الفترة من 15/1/2022 حتى 20/1/2022 عن ضبط (88) قضية متنوعة بنطاق مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة) فى مجالات (الإتجار بالبشر – إفساد وإستغلال الأحداث فى أعمال التسول – قضايا الأحداث المعرضين للخطر) بإجمالى 91 متهما.
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين على إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإرتكاب الجرائم.