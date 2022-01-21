معرض القاهرة للكتاب.. هل يحق لمن لم يحصلوا على لقاح كورونا دخول المعرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب في تصريحات خاصة، أن أهم الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها لدخول الجمهور فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتمثل في منع من لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول المعرض.

وقال الحاج علي؛ سوف يتم تطبيق كل الإجراءات المتبعة حسب قرارات مجلس الوزراء، بإشراف وزارة الصحة، ومن أهم هذه القرارات هي منع دخول الموظفون أو المتعاملون مع الوزارات ممن لم يحصلوا على لقاح كورونا، مؤكدا أن مبدأ السلامة أولا يحكم العمل في الإعداد لهذه الدورة.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.