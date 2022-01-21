الطقس في 6 أيام.. رياح وثلوج وأمطار حتى 40%



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة على مدار 6 أيام، اعتبارًا من السبت 22 يناير حتى الخميس 27 يناير 2022.

وقالت الأرصاد، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، اليوم الجمعة إنه يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

السبت 22 يناير:

شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الأحد 23 يناير:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفية بنسبة 30% على القاهرة الكبرى على فترات.

طقس الاثنين 24 يناير:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 25 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 26 يناير والخميس 27 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

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