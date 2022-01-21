التنظيم والإدارة: تحديث بيانات 3 ملايين موظف إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من تحديث بيانات عدد 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا إلكترونيا حتى الآن منهم 51.64% إناث، و48.36% ذكور، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذي ينفذه الجهاز.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم الجمعة في العين السخنة لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكشف رئيس الجهاز أنه فيما يتعلق بالحالة الوظيفية تبلغ نسبة غير القائمين بالعمل 4.91%، بينما تبلغ نسبة القائمين بالعمل 94.78%.. وبشأن الحالة الاجتماعية، أشار إلى نسبة الأعزب تبلغ 8.30%، والمتزوج 59.22% ، والمطلق 1.12%، والأرمل 2.07%، بينما تبلغ نسبة المتزوج ويعول 29.30%.

وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، قال الشيخ إن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة تبلغ 2.33%، ودرجة الماجيستير، 1.60% ، والدبلوم 1.88% ، زمالة 0.15% ، مؤهل عال 45.09% ، مؤهل فوق المتوسط 12.33% ، مؤهل متوسط 27.53%، مؤهل أقل من المتوسط 3.58% ، يقرأ ويكتب 3.98% ، أمي 1.69%.

وأضاف أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي، في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث انتهى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا والتي شملت دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد (31) وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزارات اسطوانة مدمجة C.D متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2018، إلى جانب العمل بالتوزاي في المرحلتين الثانية في الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.

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