"ولع في كاميرات المراقبة".. الداخلية تكشف حيلة زوج للهروب من طليقته في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا استغاثة من قيام شخصين بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بأحد المنازل بالشرقية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً استغاثة من قيام شخصين بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بأحد المنازل بالشرقية وإشعال النيران بالمنزل.

بالفحص تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) بإضرام النيران بكاميرات المراقبة الخاصة بمنزل زوجته السابقة عن طريق قيامه بلف قطعة قماش على عصا وإضرام النيران بالكاميرات بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حتى لا تتمكن طليقته من مراقبته لكونه مقيم بمسكن مجاور لها، وباستدعاء زوجته السابقة أيدت ما جاء بالفحص واتهمت طليقها بإضرام النيران لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.