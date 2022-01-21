وشم بالإنجليزي وصورة أسد.. كيف حلت مباحث أكتوبر لغز أشلاء "أبو حديدة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

السبت الماضي بدت الأجواء هادئة داخل أروقة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة. لكنه هدوء سبق عاصفة حملت معها أشلاء آدمية كانت بداية حل لغز جريمة الأربعيني والبودي جارد.

داخل مكتبه بالطابق العلوي، تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على كيسين بلاستيكيين بنقطة لتجميع مخلفات القمامة بداخلها أجزاء آدمية (ذراع - كف يد).

انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر إلى محل البلاغ لفحص الأشلاء. بحس شرطي وخبرة طويلة في العمل الجنائي وقعت أنظار الضابط على وشم بالذراعين حمل اسم "أبو حديدة" باللغة الإنجليزية أسفله صورة أسد.

"القضية محلولة بإذن الله يا فندم" هكذا طمأن رئيس المباحث مديره للبحث الجنائي مستندا إلى إمساكه بطرف خيط سيجنبه مشقة البحث عن جثة مجهولة الهوية.

في اليوم التالي 16 يناير الجاري تم العثور على أجزاء آدمية (ساقين) داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

انطلق ضباط المباحث لجمع التحريات حول شخص يحمل نفس الاسم "أبو حديدة". تبين أنه حارس شخصي "بودي جارد" اعتاد العمل في ملاهي ليلية يبلغ من العمر 31 سنة.

جهود الرائدان أحمد راغب وإبراهيم حسن معاوني مباحث أول أكتوبر، توصلت إلى أن القتيل ترك مسكنه منذ شهر ونصف على أثر خلاف مع زوجته ليقيم مع صديقه "محمود.ع." 47 سنة، بشقة مستأجرة بمنطقة هرم سيتي.

اتجهت أصابع الاتهام إلى الصديق ليكثف رجال الشرطة تحرياتهم مع مراجعة سجل المكالمات التي أكدت الشك. فأمكن ضبطه بدائرة قسم ثالث أكتوبر ليقر بجريمته البشعة.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، قرر أنه والمجني عليه من متعاطي المواد المخدرة ومُنذ حوالى أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسكين فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته.

أضاف أنه وضع جثة المجنى عليه بدورة المياه وتركها يومين، واستأجر صاروخا حديديا وقطع الجثة لأجزاء و إلقائها بأماكن متفرقة بدائرة القسم.

استولى المتهم على (هاتفه المحمول، حقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة، متعلقات المجني عليه ، حقيبة سفر مدممة)، كما أرشد على جزء من باقي الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم.