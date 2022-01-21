أبرزهم السحر والجمال.. الداخلية تطارد تجار المخدرات في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والعام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وشنت الإدارة حملات أمنية في محافظة الإسكندرية أسفرت عن ضبط شخص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغا ماليا.

وفي محافظة البحيرة، تم ضبط شخص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا وميزانا حساسا، كما تم ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغا ماليا وهاتفين محمولين.

كما تم استهداف بؤرة السحر والجمال، حيث تم ضبط شخص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة بلبيس وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالة المتهمين للنيابة العامة.