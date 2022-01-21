بالصور.. عودة المواطنين إلى قرى الشيخ زويد بعد تطهيرها من الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي، تابع عودة المواطنين إلى قرى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بعد قيام القوات المسلحة بتطهيرها من الإرهاب وتحقيق جميع مطالب أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد وتنفيذ كافة الوعود.

وبحسب بيان للوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الجمعة، أشار اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى إعادة المعاينة للأراضي الزراعية بالكامل وحصرها بوسائل حديثة لتلافي الشكاوى المتعددة في التقديرات ومراعاة الدقة والانضباط في تحديد المساحات وعمر الأشجار الموجودة، حيث سيحصل كل مواطن على حقه.

وأشار المحافظ إلى زيادة قيمة التعويضات بنسبة ٥٠ ٪ بدلا من ٢٥٪ على قيمة التعويضات المقدرة بالنسبة للمباني المهدمة جزئيًا مضافا إليها القيمة التقديرية للمباني التي وضعتها اللجان، أما بالنسبة للمباني المهدمة كليا فلا يوجد فيها أي مشكلة وسيتم تعويض المواطنين بنسبة 100%.

وأعلن المحافظ عن عودة المواطنين، بتجمعات الصنع والجبور والذيابي بقرية الشلاق، وأبوغانم، وأبويوسف وأبومعالي، وأبوكريشان، وأبوكويس، وأبوملحوس، وأبودهشان بمنطقة الغراء، والنخلات والبديني والصقور بقرية قبر عمير.

من جانبهم وجه أهالي قرية الغرا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على العودة إلى القرية بعد تركها لعدة سنوات بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد الأهالي خلال الاحتفال الذي تم تنظيمه في مدخل القرية، بحضور عدد من رموز ومشايخ القبائل بمركز الشيخ زويد والقيادات الطبيعية للقرية، على أن الشكر موصول للقوات المسلحة والشرطة المدنية على تطهير القرية وعودة الأهالي.

ووجه الأهالي الشكر للجهاز التنفيذي وعلى رأسه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى العائدة بالشيخ زويد.

وتضمن الاحتفال الذي نظمه الأهالي أغان وطنية ورقصات شعبية وفلكلورية بجانب كلمات للمشايخ والعواقل أكدوا خلالها على توجيه الشكر للقوات المسلحة ومختلف أجهزة الدولة، فيما رفع المشاركون في الاحتفال أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ولافتات الشكر للرئيس والقوات المسلحة.